A través de redes sociales, usuarios denunciaron un nuevo caso de maltrato animal, en el municipio de Xicotepec de Juárez, en Puebla.

Un individuo, identificado como Abraham Francisco, fue señalado de compartir en su perfil de Facebook una serie de fotografías y videos en los que se ve a un cachorro en aparente buen estado de salud, acompañado de textos que mencionaban que eran momentos “antes de su muerte”.

En uno de los videos, se observa al can agonizando en el piso mientras que el señalado lo patea y mueve con el pie, hasta que se queda inmóvil.

Tras los reportes en redes sociales, el Instituto de Bienestar Animal solicitó a los denunciantes compartir los datos concretos en torno a los hechos, para que la Fiscalía de Puebla inicie la investigación correspondiente.

Por su parte, el colectivo “Abogados Animalistas de Puebla” informó que la Unidad Especializada en Delitos contra los Animales de la Fiscalía de Puebla ya inició una carpeta de investigación, y llamaron a que, si más personas tienen información por aportar, sea compartida para se integre a la carpeta.

Agresor se defiende

Por su parte, Abraham Franciso N., señalado de asesinar al can, publicó en sus redes sociales que no mató al lomito como se menciona en las denuncias en redes sociales y que encontró al can muriendo.

Retomando una de las capturas de pantalla en la que se ve su nombre rostro, el presunto agresor escribió el siguiente mensaje: “Ok amigos quiero aclarar que no mate al perrito Solo lo encontré muriendo y pues no tenía dueño una disculpa a la sociedad y a la gente amante de los perritos.. por mi falta de sensibilidad (sic)”.

Asimismo, en otra publicación, Abraham Francisco pidió una disculpa asegurando que no mató al can y que fue un error tratarlo como se ve en los videos. “quiero pedir disculpa a toda esta gente no mate al perrito pero reconoco que lo trate como si fuera nada al encontrarlo muriendo después de que me saque fotos con el en la tarde no soy capaz de matar a un animal (sic)”.