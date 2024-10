Nuevos proyectos políticos esperan a Edmundo Tlatehui, así lo anunció en su último informe de gobierno al frente del ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Durante la presentación de su Tercer Informe de gobierno, el alcalde señaló que hace tres años se comprometió a iniciar un cambio de rumbo de San Andrés Cholula, lo que finalmente fue aprobado en las urnas en la pasada elección, al votar los ciudadanos por la continuidad de ese cambio.

De este modo, agradeció a su esposa, la próxima alcaldesa, Guadalupe Cuautle, su apoyo, además de que vaticinó será un buen gobierno municipal el que emprenda.

Al informe asistieron panistas, empresarios, rectores, incluso autoridades entrantes, donde sostuvo que al terminar su responsabilidad, seguirá haciendo política.

“Eso sí, siempre asumiendo y practicando la política con dignidad y con responsabilidad, en mí ha crecido la voluntad de no quebrantarme ante las adversidades de resistir a los embates de mis adversarios, de intentar una y otra vez, hasta lograr lo que parece imposible. Hoy me despido de ustedes como presidente, me despido con una sonrisa en el alma, y abrazo con las manos del corazón”.

A sus detractores y opositores, el alcalde panista les brindó amistosamente su mano y les ratificó su sugerencia para que hagan de la política un espacio de convivencia y no de polarización.

Destacó que se comprometió en ejercer un gobierno cercano a la gente, incluyente, abierto, tolerante, transparente, con cuentas claras, y todo se logró. “Hoy San Andrés Cholula vive un cambio de rumbo”, dijo.

Trabajo

Además, destacó la apertura de 714 nuevos negocios en su administración, junto con diversas acciones para fomentar el turismo en el municipio. Además, subrayó que en 2023 San Andrés Cholula fue reconocido con el nombramiento de la mejor ruta religiosa del país.

Además, subrayó que en tres años de administración se han destinado más de 545 millones de pesos para la construcción de infraestructura básica, educativa, urbana y vial, beneficiando a diversos sectores de San Andrés Cholula

Además, explicó que a lo largo de estos tres años de gobierno, se realizaron diferentes acciones y se generó infraestructura, se atendió la seguridad, se apoyó los programas sociales para disminuir la desigualdad, fue un trabajo extenso e intenso y cercano a la ciudadanía.

Por ejemplo, dijo, una de las obras más emblemáticas que deja esta administración, es la construcción de la nueva sede del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero también se construyeron tres subcomisarías.

La seguridad pública fue un tema importante para esta gestión, resaltó, por lo tanto, se adquirieron nuevas patrullas y uniformes, se rehabilitó la Sala de Tiro. Al mismo tiempo subieron de rango 36 elementos policiacos.

Otro de los asuntos principales, destacó fue la atención a la mujer, y en las primeras horas de este gobierno, se creó la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género.

Añadió que puso en marcha varias acciones, como, la Puerta Violeta ubicada en San Bernardino Tlaxcalancingo, brindó apoyo a más de 8 mil mujeres, no solo de San Andrés Cholula sino de otras partes del estado.

Un programa social que favoreció al sector femenino, sobre todo jefas de familia, mencionó, fue “Mujeres trabajadoras con futuro”, recibieron un apoyo económico bimestral, así como capacitaciones.