El ayuntamiento de Amozoc a través de la Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil en coordinación con la Dirección de Gobernación Municipal llama a los jóvenes de la clase 2006 y remisos al sorteo del Servicio Militar el cual se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre de 2024.

Al respecto, el alcalde de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero detalló que de acuerdo a la convocatoria emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, va dirigida a los jóvenes de la clase 2006 y remisos, “los interesados en el próximo torneo deberán acudir a las 8 horas en la escuela Primaria José María Morelos y Pavón este 24 de noviembre del año en curso".

Cabe mencionar que, entre las complicaciones de no contar con la Cartilla del Servicio Militar es no poder encontrar empleo en cualquier institución gubernamental y en algunas entidades del país, no podrá tramitar la licencia de conducir.

Finalmente, Severiano de la Rosa solicitó a los jóvenes de la clase 2006 y remisos a acudir al Sorteo del SMN.