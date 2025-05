La cuenta pública 2023, de la ex presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior del Estado, generó un daño patrimonial al municipio por 105 millones 108 mil 528 pesos y 77 centavos, teniendo un plazo de 30 días para solventar las observaciones a partir de que sea notificada; Desde 2022 la diputada Aurora Sierra, advirtió presuntos malos manejos.

De acuerdo con el informe individual que fue presentado por la Auditoria Superior del Estado sobre el presupuesto que ejerció el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula en 2023, mismo que corresponde al universo auditable por un importe de 247 millones 176 mil 269 pesos y 73 centavos, se revisó una muestra de 214 millones 145 mil 258 pesos y 30 centavos, lo que representó el 86.64% de dichos recursos. Casi el 45 por ciento de lo auditado presentó irregularidades.

En la revisión del documento, el número de observaciones con relación a otros ayuntamientos, fue menor, pero el monto de las observaciones que se tienen que solventar es mayor.

En primer lugar está el referente a la adquisición de Materiales y útiles de enseñanza con un Importe Observado de 7 millones 999 mil 200 pesos, mientras que en la cuestión de Materiales para el registro e identificación de bienes y personas el Importe Observado fue de un millón 485 mil 128 pesos y 02 centavos.

Uno de los mayores gastos que no se solventó fue el de Combustibles, lubricantes y aditivos por 11 millones 128 mil 931 pesos y 86 centavos.

Mientras que por servicios profesionales, científicos y técnicos integrales el Importe Observado es de 10 millones 457 mil 441 pesos y 12 centavos.

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo con un Importe Observado de 7 millones 783 mil 920 pesos y 86 centavos una vez que no se entregó la documentación probatoria.

Destaca el gasto en conservación y mantenimiento menor de inmuebles con Importe Observado de 13 millones 706 mil 582 pesos y 49 centavos, sin embargo, en la inspección no se justificaron los gastos.

En el rubro de Ayudas sociales a personas, el Importe Observado es de 34 millones 736 mil 783 pesos y 77 centavos, sin que se haya solventado.

Gastos de orden social y cultural el Importe Observado es de 17 millones 810 mil 542 pesos y 42 centavos. Ahí se indica la falta de descripción pormenorizada de los bienes o servicios adquiridos, así como la omisión de presentar el comunicado de entrega con una anticipación de por lo menos veinticuatro horas por parte de los proveedores, conforme a lo establecido en los contratos y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

A lo anterior se suman más observaciones con lo que se rebasan lo más de cien millones de pesos.

La advertencia

Hace tres años la entonces presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Aurora Sierra Rodríguez quien falleció en agosto de 2022 sostuvo que si alguien se dice panista debe ser congruente sobre todo cuando ocupa un cargo público, y exigió a la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón poner fin a la opacidad con la que estaba manejando los recursos públicos y los contratos que firmó su administración.

Señaló que la obligación de cualquier funcionario sin importar el partido al que pertenezca, es la rendición de cuentas y consideró que la entonces presidenta municipal sobrepasó los límites.

“Yo no puedo ser omisa más allá de todo el oficio político que le he venido teniendo. Para que yo llegara al punto del exhorto es porque antes tuve ya las entrevistas suficientes con los regidores que no le aprobaron la modificación de presupuesto” advirtió entonces la diputada.