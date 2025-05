"Aunque a la oposición no le guste esto es histórico, porque no teníamos un camión de bomberos y no era posible que siendo la cuarta economía más importante de la región nos quedáramos atrás en su adquisición”, expresó Omar Muñoz, edil de Cuautlancingo, durante la entrega de un vehículo, uniformes y equipo de trabajo, a la Dirección de Protección Civil.

Ante los asistentes, Omar Muñoz aseguró que la demarcación se va a convertir en ejemplo para la zona conurbada en servir a los ciudadanos porque en su gobierno se han enfocado en generar proyectos, políticas públicas y programas en favor del pueblo.

“Ya tenemos más herramientas para re dignificar cada espacio de la administración pública y este evento es la antesala de la estación de bomberos que vamos a tener en nuestro municipio; la presentación del camión se había quedado en asignatura pendiente pero ya está operando desde hace unos meses y ha atendido varios servicios”, sostuvo.

“Queremos cumplirles de la mejor manera y este camión que está muy bonito representa parte del orden y de lo que queremos representar en la zona conurbada, del progreso, el bienestar y la justicia social que buscamos instaurar en el municipio de Cuautlancingo”, finalizó.

Por su parte, Alexis Brito Rocha, Secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, agradeció que gracias al alcalde Omar Muñoz esta entrega sea posible y reconoció la ardua labor que desempeña el personal de la Dirección de Protección Civil así como su importancia para la comunidad.

“La entrega que hoy se hace no sólo es parte de la protección que necesitan los elementos para desempeñar sus labores día a día sino forman parte de su identidad”.

En el evento estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Cotzomi Solís; el Secretario de Gobernación, Emmanuel Cortés Farfán; los regidores José Mariano Jiménez Xicoténcatl; Luz María Ramírez Luna; María Graciela Ramírez Huerta; Mari Claudia Cruz Hernández; Emma Ramírez García; Armando Antonio Mexicano Ramírez y Marco Antonio Saucedo Paleta. También la inspectora de Nuevo León, Judith Tlaxcaltecatl Quecholac.