Ricardo Anaya acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca meterlo a la cárcel y adelantó que se le iniciaría un proceso por las declaraciones que ha hecho en su contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya.

En un video, el excandidato presidencial aseguró que el presidente usará “el testimonio de dos testigos balines” del Caso Odebrecht.

Acusó que, desde hace unos meses, forma parte de una persecución política que está orquestada desde Palacio Nacional a fin de dejarlo fuera de la carrera presidencial en 2024.

“Con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines, o sea, López Obrador me quiere fregar a la mala, le estorbo para sus planes de sucesión en 2024, no quiere que yo sea candidato”, apuntó.

Indicó que sabe que el presidente “lo trae en la mira” y que desde hace un mes se tenía todo listo para comenzar el proceso en su contra.

“A mí me quiere fregar, por los dichos de un delincuente, que es un corrupto y mentiroso, y a sus hermanos no les hace nada, cuando ellos sí recibieron dinero”, denunció.

Ricardo Anaya aseguró que al no tener pruebas en su contra, el presidente tuvo que cambiar el expediente y modificar la declaración de Emilio Lozoya.

“Hace un mes tenían todo listo, nada más que se dieron cuenta que el expediente, como todo lo que hace este gobierno, estaba hecho con las patas, que iban a hacer un verdadero ridículo, entonces para no hacer el ridículo hicieron una porquería, cambiaron la declaración de Lozoya, alteraron el expediente”, dijo.

Explicó que en un inicio se decía que había recibido dinero en 2014, cuando era diputado precisó que en esa fecha él no era diputado y que, incluso, no estaba en Ciudad de México.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

Después de denunciar ser víctima de persecución política, aseguró que estaría fuera por un tiempo y que buscarán quitarle la oportunidad de contender por la presidencia en 2024.

“Voy a tener que estar fuera una temporada, va a ser muy breve, no es lo que me hubiera gustado, en lo personal y sobre todo en lo familiar está es una decisión bien dura, pero a ese nivel se está degradando la política en México y por ahora no hay de otra porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años”, apuntó.

