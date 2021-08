El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esté impulsando acciones contra el excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, para dejarlo fuera de la contienda de 2024, debido a las críticas que emite contra su gobierno.

“No tengo nada que ver con la presunción que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya, que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos", indicó el mandatario a través de redes sociales.

Este sábado, Anaya acusó que López Obrador busca meterlo a la cárcel y adelantó que se le iniciaría un proceso por las declaraciones que ha hecho en su contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya.

Acusó que, desde hace unos meses, forma parte de una persecución política que está orquestada desde Palacio Nacional a fin de dejarlo fuera de la carrera presidencial en 2024.

“Con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines, o sea, López Obrador me quiere fregar a la mala, le estorbo para sus planes de sucesión en 2024, no quiere que yo sea candidato”, apuntó.