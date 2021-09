Será en junio de 2022, es decir, en nueve meses, cuando se inaugure la refinería de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos a nueve meses de inaugurar la refinería de Dos Bocas, que en su conjunto será el complejo petrolero más importante de México”, dijo el mandatario en redes sociales.

Estamos a nueve meses de inaugurar la refinería de Dos Bocas, que en su conjunto será el complejo petrolero más importante de México. pic.twitter.com/CA47kNKjmt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 27, 2021

A través de un video, el mandatario explicó que trabajadores de México realizan esta gran obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo que antes se exportaban y que ahora se procesará en México.

“Seremos autosuficientes, ¿qué significa esto?, de que ya no vamos a comprar gasolinas, diésel en el extranjero, se producirá todo en México y así podremos garantizar que no aumenten los precios de los combustibles, que no haya gasolinazos”, dijo.