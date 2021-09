Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “error” los hechos registrados en la marcha del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro en la Ciudad de México.

Desde Palacio Nacional, López Obrador afirmó que este tipo de violencia durante las manifestaciones son un fenómeno que surgió desde el inicio de su gestión, razón por la cual “le da mala espina” estas acciones violentas.

"Es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia, creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no. la violencia. Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban”, externó.



“Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa No veo bien el que se use la violencia, no debe ser esa la vía”, refirió.

Agregó que “Ya ven que suelen pasar que los extremos se juntan, se tocan, los veo muy conservadores esos movimientos, quizá porque yo tengo otra formación".