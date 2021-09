El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, adelantó que donará el sueldo que reciba durante su sexenio a diversas causas benéficas.

Durante su participación en la entrega de la rehabilitación de una escuela en el municipio de Guadalupe, como parte del programa Apadrina una Escuela, el mandatario estatal electo sostuvo que, en un inicio, su sueldo irá para dicho programa.

"Les informo que ya tomamos protesta el domingo y seguiremos gustosos de seguir donando el sueldo, entonces, el sueldo de gobernador constitucional de Nuevo León va a ser íntegramente donado al programa (Apadrina una Escuela), así como fueron donados los 5 millones de transición, todo suma y todo sea a favor de los niños", dijo.

También indicó que el monto, que asciende entre los 70 mil y 80 mil pesos mensuales, ya con el descuento de impuestos será donado a lo largo de su sexenio a diferentes causas sociales.

"Pues yo les dije en campaña que, mientras no llegara el hijo, iba a seguir donando el sueldo… es una promesa que desde que soy diputado he venido haciendo, lo hago con mucho gusto, sin ánimos de querer aparentar absolutamente nada, simplemente de que llegamos a Nuevo León a servir, no a lucrar, entiendo que el sueldo actual es de 100 (mil pesos) menos impuestos quedan como 70 u 80 (mil pesos mensuales), se van a ir íntegros a Apadrina una Escuela", afirmó.

Lo anterior, al asegurar que desde tiempo atrás había prometido donar su sueldo en los cargos públicos que ha tenido y que lo dejaría de hacer hasta tener un hijo.

"Voy a donar siempre que se pueda el sueldo, por lo pronto, el primero, que es el de octubre, va para Apadrina una Escuela", respondió. ¿Serían los seis años (la donación del sueldo)? Se insistió.

"Miren, vamos a donarlo los seis (años de la administración), y siempre vamos a agarrar una causa como ésta que le dé visibilidad al tema", contestó. Concluyó que, si al tener un hijo no está "dura la cosa", va a seguir donando su sueldo.

Con información de Milenio.