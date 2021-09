En la conferencia matutina matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se oculta información, ni se protege a nadie.

López Obrador reiteró desde el Palacio Nacional que pronto se darán a conocer los testimonios de los militares que estuvieron en Iguala, Guerrero, los días en los que se registró la desaparición de los 43 de Ayotzinapa: el 26 y 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con el mandatario federal, su gobierno tiene voluntad política al señalar que se busca conocer todos lo relacionado con el caso de Ayotzinapa.

"No hay instrucciones para que no se oculte información, que no se proteja nadie, y están ayudando todas las instituciones del gobierno federal, está ayudando la Secretaría la Defensa, entregando toda la documentación, los archivos, los investigadores tienen acceso".

Al ser cuestionado acerca de este tipo de información, AMLO destacó que todo lo relacionado con Ayotzinapa pronto será exhibido.

“Sí, toda la información y lo han solicitado los de la comisión que está haciendo la investigación, la Comisión de especialistas Internacionales y se les ha entregado toda la información y están revisando archivos”.

Por otro lado, el presidente de México reiteró su compromiso por esclarecer los hechos que causaron una intensa movilización en el país en septiembre de 2014.

“No tenemos nada que ocultar, el que nada debe nada teme, nosotros lo que buscamos es saber dónde están los jóvenes y es nuestro compromiso con los padres, las madres de Ayotzinapa, pero estamos trabajando todos los días y no hay impunidad para nadie".

De acuerdo con la "versión oficial", los 43 normalistas fueron asesinados y después calcinados por presuntos grupos delictivos.

Con el paso de los años, esta versión ha sido cuestionada por diversas organizaciones y la actual administración federal.