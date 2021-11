Las dos personas que acompañaban al actor Octavio Ocaña al momento de su muerte quedaron libres pues son existe ningún delito que perseguir, determinó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Durante el lunes, fue enterrado el actor de 22 años en Villahermosa, Tabasco, al respecto, su papá escribió:

“Ahorita lo que quiero es disfrutarlo, que me apoyen, lo otro a fuerza se va a hacer, no me voy a quedar con los brazos cruzados porque no soy ningún tonto, y lo que le están sembrando no me interesa, yo voy a hacer que se haga justicia”.

Cabe destacar que el actor Octavio Ocaña, Benito en la serie de televisión Vecinos, murió el viernes en la autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Atizapán de Zaragoza por un disparo en la cabeza.

De acuerdo a la Fiscalía del Estado de México, se practicaron exámenes de sangre al actor y dio positivo a alcohol y marihuana, además de asegurar que el actor se disparó a la cabeza.