Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio las razones por las que aceptó la renuncia de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues dijo que la gestión que encabeza no aceptará “extravagancias” por parte de sus funcionarios.

Desde Colima, el mandatario reconoció que Nieto Castillo es un funcionario sin malos antecedentes, sin embargo, las circunstancias que rodearon su boda en Guatemala, contribuyeron a su salida del organismo de Hacienda.

“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es (Benito) Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso”, dijo.

Agregó que “no es una gente con malos antecedentes, es una gente íntegra Santiago, sino que fueron las circunstancias y no podemos nosotros tolerar nada, imagínense nuestros adversarios los conservadores, los corruptos, estarían dale y dale y dale y dale con eso, queriendo quitarnos autoridad”.

“Y que la boda y que los aviones privados y que el dinero y quiénes más fueron a la boda, porque nuestros adversarios no se paran, no hacen diferencias; no es Santiago, somos nosotros, es el presidente, todo, porque están enojados, porque se acabó la robadera y por eso cualquier cosa la magnifican y nosotros tenemos que actuar con rectitud”, explicó.