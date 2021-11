Al reconocer que persiste el desabasto de medicamentos en el sector salud público, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Jorge Alcocer, secretario de Salud, a solucionar el problema.

El mandatario enfatizó que no aceptará excusas de Alcocer para completar la distribución de medicamentos a todo el sector de salud del país.

"Ya tenemos que terminar de resolver el problema de abasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos", afirmó.

"No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos", insistió.

Esta semana, familiares de niños con cáncer protestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el desabasto de medicamentos.