Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pidió confianza en el método de las encuestas y rechazó que este instrumento no sea confiable, pues incluso se podrá acceder a la base de datos.

Dijo que no tiene favoritos en el proceso para la sucesión presidencial 2024, por lo que aseguró será una designación libre y democrática; "si no fuera un buen método no nos hubiera ido como nos fue en (las elecciones de) junio pasado".

Ante las críticas del senador Ricardo Monreal, quién puso en duda la confiabilidad de las encuestas, al señalar que ya es algo "desgastado", Mario Delgado respondió que se tienen dos empresas que harán un trabajo que incluso podría ser "auditable".

Entrevistado luego de reunirse con los diputados locales y federales por Tabasco, dijo que Morena tiene cuadros de sobra para aspirar a puestos de elección popular, incluida la presidencia de la República.

Y ante las preguntas de la prensa por la postura asumida por Ricardo Monreal, quien incluso ha dicho que no ve condiciones de igualdad para los aspirantes, reiteró el llamado a confiar en los procesos de Morena, porque se privilegiará a quienes tienen un mayor potencial de ganar una elección.



Puntualizó que es alguien "leal" al presidente Andrés Manuel López Obrador y en su momento tendrá todas las posibilidades de competir.

Con información de Nación 321.