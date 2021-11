Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Hacienda (SHCP), es la nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar el Banco de México (Banxico).

Desde Palacio Nacional, el mandatario confirmó que no propondría a Arturo Herrera, extitular de la Secretaría de Hacienda para encabezar Banxico, y aseguró que Victoria Rodríguez Ceja ha “estado actuando muy bien”.

Aseguró que entre hoy y mañana, se enviará la propuesta al Senado.

“En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaría de Hacienda, ella será nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana vamos a enviar”.



“Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo éste cambio reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaría de Egresos que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional, es una muy buena servidora pública”, dijo.