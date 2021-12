Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la vacuna contra COVID-19 de refuerzo será universal en el país.

"Ya lo estamos haciendo (aplicar la dosis de refuerzo). Empezamos con adultos mayores de 60 años hacia delante, va a ser universal y luego vamos con maestros, como comenzamos, pero va haber vacuna de refuerzo en todos los casos”, argumentó.

Agregó que “está demostrado que lo que protege es la vacuna. Tenemos que buscar que todos se vacunen, que no se quede nadie sin vacunarse. Está probado que lamentablemente los que se están hospitalizando y fallecen es porque no están vacunados, es un porcentaje considerable. Entonces, los rezagados, los que lo están pensando, que ya no loo sigan pensando y que se vacunen porque hay que protegernos, y viene la vacuna de refuerzo”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal apuntó que se han gastado más de 40 mil millones de pesos en la adquisición de las vacunas contra el COVID-19.