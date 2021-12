El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los consejeros del INE cometieron un error por aplazar la consulta de Revocación de Mandato y pidió rectificar la decisión, pues dijo se opusieron a un mandato constitucional.

“Yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, que resuelvan, no penalizar nada. Creo que (los consejeros del INE) cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que sabe rectificar, no caer en la auto complacencia, no aferrarse”, declaró.

El domingo previo, el INE emitió un comunicado donde los 11 consejeros del INE criticaron que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez denunciara a los miembros del instituto que decidieron aplazar la consulta revocatoria.

“Ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de Revocación de Mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la Constitución que es la ley de leyes, y lo demás no lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso, y no cumplan con su responsabilidad”, agregó el presidente.