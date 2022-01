La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que no se suspenderán clases, conciertos, ni otros eventos masivos, por el incremento en contagios por la variante Ómicron de Covid-19, indicando que la prioridad será avanzar con la vacunación.

“Sí hay muchos contagios, cómo lo hemos dicho, cómo lo sabe mucha gente que vive en esta ciudad, en el país y en el mundo entero: que ésta variable Ómicron es muy contagiosa, pero no hace que nos enfermemos tan gravemente, particularmente por la vacunación, entonces lo más importante es vacunar, vacunar, vacunar", dijo en entrevista.

También, destacó que la SEP no ha considerado cerrar las escuelas: "Por supuesto que hay escuelas que si tienen maestros que se contagiaron, pues van a su casa y la SEP está buscando la forma de resolverlo" e insistió en que "es muy importante que todos veamos el impacto que tiene en las niñas y niños el cierre de escuelas, entonces por el momento no se ha pensado cerrar...estamos en semáforo amarillo, pero no cambian las actividades de la ciudad".

Sobre los conciertos y eventos masivos dijo: "No se tiene pensado -suspenderlos-, es la actividad normal, pedirle a la gente que se cuide y la estrategia es vacunar lo más pronto posible", reiteró.

En ese sentido destacó que esta semana se rompió el récord de vacunación, pues "en 4 días se vacunaron 600 mil personas" y afirmó que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en personas de 50 a 59 años que tardó 6 semanas, ahora con el refuerzo tardará solo ocho días.

Con información de Excélsior.