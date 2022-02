El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no habrá impunidad en el caso del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y pidió no politizar su aprehensión.

AMLO llamó a "no inventar ni fabricar delitos. Que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que no haya protección para nadie".

Durante su conferencia de prensa matutina desde Hidalgo, López Obrador indicó que el caso ya está en la Fiscalía General de la República (FGR), instancia a la que corresponde hacer las investigaciones con apego a la legalidad.

Celebró la respuesta del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, tras la detención del funcionario estatal, al indicar que su administración estaba de acuerdo con las investigaciones.

"La declaración del gobernador de Aguascalientes es para destacarse. Por lo general se quedan callados o defienden y en este caso se busca aplicar la ley, que se investigue y se decida si hay o no responsabilidad".

La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió el día de ayer a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.

El mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En el operativo también participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).