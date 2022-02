El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la reforma eléctrica no afecta al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá porque no tiene nada que ver con la corrupción, tras la visita de John Kerry a México, quien lo instó a garantizar que los cambios planeados en el sector eléctrico no infrinjan el T-MEC.

En su conferencia de prensa matutina, detalló que fue “muy buena” la conversación con el enviado de Estados Unidos para el clima porque permitió ponerlo en contexto sobre las malas prácticas que había para favorecer a empresas extranjeras y perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero además, dejar claro que hay condiciones de legalidad y paz que ponen a México como un país atractivo para la inversión extranjera.

“No se afecta en nada el tratado porque por sentido común, que es el menos común de los sentido. A veces, por juicio práctico, el tratado no tiene nada que ver con la corrupción y eso fue lo que le dijimos al señor Kerry. Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, es muy buena la relación, el tratado es benéfico para nuestros países, para nuestros pueblos, no nos vamos a pelear con el gobiernos, pero no aceptamos la corrupción”, puntualizó.

El día de ayer, tras el encuentro en Palacio Nacional, Kerry declaró que externó su preocupación ante la posibilidad que las reformas afecten al Tratado de América del Norte y que pudieran ser un obstáculo para tener un mercado abierto y competitivo.

En la reunión, en la que AMLO se dio tiempo de mostrar a Kerry los salones y murales de Palacio Nacional, externó de forma respetuosa que México está a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios.

Por tanto, se acordó seguir trabajando en conjunto para enfrentar el cambio climático de manera responsable, privilegiando las empresas públicas antes que al sector privado en beneficio de la ciudadanía.

“Vamos a convencer, a persuadir, que a todos nos conviene que no se debilite, no se socave, no se destruya a la Comisión Federal de Electricidad, que tenemos que defender esa empresa pública porque gracias a ésta se electrificó México, los pueblos más apartados y que esa empresa ahora está garantizando que no aumente el precio de las tarifas, que no aumenten el cobro de tarifas domésticas”, dijo.