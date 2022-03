El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno no impondrá represalias económicas ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, con cuyos mandatarios de ambas naciones no ha tenido contacto; además, se manifestó en contra de las invasiones, así como de la censura a los medios de comunicación que dan a conocer estos hechos.

"Nosotros no vamos a tomar represalia del tipo económico, porque queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", expresó.

"No estoy de acuerdo con que se censure a medios de comunicación de Rusia o de cualquier país", añadió.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO recordó que durante su participación en Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció en contra de las invasiones a cualquier nación.

"Estamos en contra de la invasiones, de Rusia, de China, de Estados Unidos. Nada de invasiones y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania, a través de la ONU, pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con mesura que debe prevalecer en política exterior".

Refirió que México es un país fraterno donde se atiende, se protege a perseguidos, a refugiados, y lo vamos a seguir haciendo, pero "en la cuestión económica no podemos cerrar nuestro territorio a nadie, no estoy de acuerdo con el que haya censura en medios de información".

Recordó que, cuando le cancelaron la cuenta en redes al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció en contra, por lo que tampoco está de acuerdo de que se censure a medios de comunicación rusa ni de ningún otro país, "tenemos que hacer valer la libertad".

Ayer, Twitter anunció que las publicaciones de medios afiliados al gobierno ruso irán acompañadas de una etiqueta, por lo que López Obrador calificó de "grave" y pidió que la compañía de una explicación al respecto.

"Es muy grave, es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente, no sé si sea cierto, pero desde ayer hay denuncias que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta, eso es censura", expresó.

El Presidente destacó que en México la gente se expresa, "no vamos a censurar nunca a nadie, prohibido prohibir, es un país de libertades plenas".