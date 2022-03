El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay personas que se están preparando para realizar actos violentos con marros, sopletes y hasta bombas molotov para la marcha de mañana por el Día Internacional de la Mujer.

En su conferencia de prensa matutina, AMLO hizo un llamado a los manifestantes para no caer en provocaciones ni en violencia durante la protesta de mañana.

“Tenemos información de que se están preparando con marros, sopletes, bombas molotov, ya eso no es defender a las mujeres, eso ya ni es feminismo, es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación, es una postura totalmente política”, dijo.

López Obrador sostuvo que este tipo de acciones no están relacionadas con la defensa ni la exigencia de la igualdad de género; “pero se les olvida, porque no les conviene, la igualdad económica y social. No están pensando en combatir la pobreza que afecta a hombres y mujeres, la igualdad económica y social que tiene el mismo rango que la igualdad de género”, reprochó.

El presidente propuso priorizar la lucha por la igualdad económica y social mediante manifestaciones pacíficas. Además, pidió no usar movimientos sociales para desacreditar a su gobierno y “proyectar la imagen de un México en llamas”.

“Que no se caiga en la provocación, la violencia y lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines, políticos, que buscan enfrentarnos”, añadió.