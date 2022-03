El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la votación de la reforma eléctrica se sabrá si los diputados y senadores son representantes del pueblo o de las empresas y grupos de intereses creados.

En la conferencia de prensa matutina desde Cuernavaca, AMLO aseguró que la reforma busca eliminar los privilegios de las empresas sobre las tarifas de la energía eléctrica.

"Esta reforma es para eliminar todos estos privilegios y en estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados”.

"No va a haber ni para donde hacerse y ojalá se difunda bien sobre las posturas, quienes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad y quiénes están a favor de las empresas extranjeras y al final, si se está o no a favor del pueblo, porque si no se aprueba la reforma, pues son las empresas las que van a fijar los precios", comentó.

López Obrador afirmó que respeta mucho la opinión del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo que está de acuerdo con la reforma, pero pide que se mantengan los contratos que ya se tienen firmados con el sector energético, conforme a las leyes vigentes.

Sin embargo, reiteró su llamado a que la reforma sea aprobada sin cambios o modificaciones, principalmente en lo fundamental.

"Yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto mucho su opinión, pero nosotros tenemos una postura, que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir”.

"Eso va a resolverse una vez que se apruebe, mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental", mencionó.