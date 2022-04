El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó haber “destapado” al secretario de Gobernación, Adán Augusto López en la encuesta que realizó este jueves durante la reunión que celebró con diputados de su movimiento y aclaró que la decisión sobre su candidatura está a cargo de la ciudadanía.

“En el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntar a los legisladores, no sobre la presidencia, pregunté si consideraban que era un buen secretario de Gobernación, contestaron sí, y la verdad es que es un excelente secretario de Gobernación, lo otro no me corresponde a mí, eso lo decide la gente”, comentó.

Reiteró que las funciones del secretario han sido de mucha ayuda para el gobierno, pero eso no quiere decir que lo haya elegido como candidato a la presidencia.

Lo mismo podría decir de la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien es “de primera, íntegra y honesta”, así como del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agregó.

No así de los aspirantes del bloque conservador, donde afirma que “no hay materia” más que el periodista Carlos Loret de Mola y Chumel Torres, dijo a manera de burla.

En la reunión que celebró AMLO este jueves con los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para agradecer su actuación en el debate y votación de la reforma eléctrica, realizó una encuesta a mano alzada sobre el desempeño del actual secretario de Gobernación.

El presidente aplaudió el trabajo de negociación que ha realizado Adán Augusto para alcanzar acuerdos con las distintas fuerzas políticas del país y aprovechó para consultar a los diputados su opinión al respecto.

La respuesta que obtuvo fue positiva. Entre gritos y porras, los representantes aplaudieron las labores del secretario, a quien llamaron a gritos ¡presidente!

Sin embargo, Andrés Manuel aclaró este viernes que no recurrirá al “dedazo” para designar candidatos a la presidencia pues “eso ya se acabó, en la democracia el pueblo elige”, añadió.