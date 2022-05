El secretario de Salud de San Luis Potosí, Daniel Acosta, informó que un menor de seis años está internado en un hospital de Ciudad Valles como caso probable de hepatitis infantil.

En la actualidad no existe una prueba que pueda dar certeza sobre esta enfermedad, pero varias muestras del menor fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para su estudio.

“Es que no hay una prueba positiva, sospechosa, tiene que ser sospechosa, ¿qué presenta este bebé de síntomas de hepatitis? Empezó con un cuadro gastrointestinal y algunos datos de inflamación hepática, eso hace el diagnóstico de hepatitis, se hace sospechoso cuando no tienes positividad para ninguna otra prueba, hepatitis para el virus de las diferentes pruebas negativas, cuando todo empieza a salir negativo”, comentó.

En el mundo de la medicina no existe referencia para la atención de la hepatitis infantil, aseguró el encargado de la salud en el estado, aunque hay algunas referencias a nivel mundial sobre una posible relación con el coronavirus.

"¿Cómo se contagia esta enfermedad? No lo sabemos, suponemos que es un virus del grupo de los arbovirus, pero suponemos. En el mundo estamos casi al igual como empezó el covid, que no sabíamos muchas cosas, estamos empezando a conocer, hay artículos interesantes sobre su correlación con el coronavirus pero todavía no tenemos la certeza”, dijo.

Las autoridades estatales de salud recomendaron a la población acudir de manera inmediata al médico ante cualquier síntoma de padecimiento gastrointestinal para descartar la hepatitis infantil, además de intensificar las precauciones con la higiene y conservación de los alimentos.