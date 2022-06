El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana tiene planeado dar a conocer la iniciativa para eliminar el cambio de horario en México, puesto que los daños a la salud de los ciudadanos son mayores que los ahorros para el gobierno, estimó.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO comentó que espera enviar su iniciativa al Congreso de la Unión para que los legisladores evalúen la propuesta de regresar al “horario de dios”, y no cambiarlo cada año.

“Va a ser la propuesta nuestra se va a dar a conocer a más tardar en una semana, si no es la semana próxima, la otra, se va dejar a conocer la propuesta que tenemos para que se decida el que se suspenda el cambio del horario de verano. Ya tenemos todos los estudios”, sostuvo.

Además, López Obrador indicó que la iniciativa estará respaldada por una encuesta que realizará la Federación, aunque descartó hacer una consulta popular mediante el Instituto Nacional Electoral (INE), pues “quién sabe cuántos millones nos va a pedir”.

“Ese es el que va a quedar, va a quedar el horario que estaba anteriormente, no quiero decir cómo le llaman porque hay que cuidar el Estado laico, bueno: el horario de dios. Nada más que de todas formas vamos a hacer la encuesta, para mostrarlo y se va a dar la información”, agregó.

Recordó que ya se tienen listos los estudios que revelan que el horario de verano causa daños a la salud, además de que los ahorros en materia energética son mínimos.

“Hay estados que no hubo cambio, un estado donde no cambió fue Quintana Roo, Sonora, entonces ahí no hay novedad, entonces sí influye, se va separando mucho el horario con relación al centro”.

“Lo que mostró el estudio del daño a la salud, que está bien hecho, los trastornos que produce y la salud es primero. No por mil millones de pesos vamos a permitir un daño a la salud”, reprochó.

Finalmente, dio a conocer que su gobierno emprenderá una campaña para que la población ahorre luz en sus casas de manera voluntaria. “Sería un programa para no gastar energía de manera innecesaria y hacer todos un compromiso de ahorrar”, indicó.