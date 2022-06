El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es normal el despliegue de cuatro líneas de contención por parte de las fuerzas armadas para frenar las olas migratorias provenientes de Centroamérica.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO descartó que esta estrategia signifique la implementación de un plan especial para enfrentar este fenómeno. "Es normal lo que se está haciendo, no hay un plan especial", aseguró.

López Obrador dio a conocer que cuando Marcelo Ebrard regrese de la Cumbre de las Américas se llevará a cabo una reunión para analizar el fenómeno migratorio sobre todo por la cercanía con el proceso electoral de Estados Unidos.

Y es que AMLO recordó que se ha planteado un plan de apoyo para Centroamérica con el financiamiento de la unión americana y no se ha podido concretar.

"Fundamentalmente por las elecciones en Estados Unidos para hablar con claridad, desde luego, la gente está necesitada, quiere trabajo, no ha habido respuesta, ayer lo comentaba, llevamos cinco años para no echarle culpa a este gobierno de EU, sino desde el gobierno del presidente Trump que se habló de 4 mil millones de dólares y en cuatro o cinco años no han destinado nada", apuntó.

En cambio, criticó que se haya priorizado dar 40 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia "¿por qué ese doble discurso?".