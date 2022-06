El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los últimos días incrementó la violencia y los homicidios en el país; sin embargo, aseguró que desde el inicio de su gobierno disminuyeron 75 por ciento los casos de secuestro.

"En los últimos días ha habido más violencia en homicidio, pero imagínense desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75 por ciento", dijo en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador afirmó que los homicidios en el país se concentran en aproximadamente en 10 estados e incluso, aseguró que hay entidades donde no hay problemas de inseguridad que se reflejen en el incremento de este delito.

Asimismo, rechazó que el 30 por ciento del territorio nacional esté dominado por el crimen organizado, como lo indicaron agencias estadunidenses.

"Se dan estos casos, no es generalizado, no es lo que dicen lo de las agencias estadunidenses, que el 30 por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado en México, no es cierto, lo podemos probar”.

"Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tiene un problema de violencia que se refleje en homicidios y de la otra mitad son ocho o 10 estados donde tenemos en el caso de homicidios más problemas, es Estado de México, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Jalisco, básicamente, ahí se concentra el 50 por ciento en seis estados, seis de 32 estados", resaltó.

Explicó que el 75 por ciento de los homicidios están relacionados a enfrentamientos entre bandas criminales, por lo que en los estados donde predomina una sola organización delincuencial, como Sinaloa, hay menos casos de violencia.

"Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios, se los explico más, es interesante, por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios”.

"Es que hay una sola banda, la mayor parte de los homicidios 75 por ciento tiene que ver con enfrentamientos entre grupos", comentó.

Mientras que, en otras entidades, como el Estado de México, hay grupos de crimen organizado dedicadas a la extorsión y al cobro de piso.

"Hay algunas por ejemplo esta del Estado de México que se meten mucho con la población por la extorsión a dominar en mercados cobrar derecho de piso, pero en general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico", mencionó.