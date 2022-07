Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Raquel Buenrostro aseguró que el Servicio de Administración Tributaria nunca solicitó la Constancia de Situación Fiscal, además de que, dijo, no es un requisito del gobierno.

La titular del SAT señaló que los únicos requerimientos para la emisión de la factura o el timbrado de nómina son el RFC, el nombre o razón social, así como el Código Postal. “El SAT no pide la constancia de situación fiscal, la factura o el timbrado de nómina, lo único que debe de contener es el código postal y el nombre correcto del trabajador, y si tiene el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene porque hacer exigible la constancia de situación fiscal para emitir la nómina”, destacó.

En este sentido, Buenrostro Sánchez aseveró que ningún patrón o empleador puede condicionar el pago de un trabajo devengado por ningún tipo de trámite administrativo, es decir, no se puede retener el salario de los trabajadores que no hayan podido entregar su constancia de situación fiscal.

En caso de que así suceda, la Secretaría del Trabajo podría sancionar con hasta 481 mil 100 pesos a quien incumpla con el pago de salario, de acuerdo al Artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo.

Por otra parte, el vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, informó que los trabajadores podrán denunciar ante la PROFEDET a las empresas que retengan su sueldo.

El SAT no pide la Constancia de Situación Fiscal, ni a empresas ni a personas. Solo verifica código postal y nombre p/ evitar facturas falsas.Ningún empleador puede retener el pago de un trabajo ya devengado. Si eres víctima denuncia ante Profedet:https://t.co/SXtiHMBPKV — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) July 8, 2022

COPARMEX responde: SAT sí solicitó la Constancia

Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la COPARMEX, señaló que el SAT obligó de manera indirecta a las empresas y empleadores a solicitar la constancia de situación fiscal con la emisión del CFDI 4.0.

Explicó que la actualización del Comprobante Fiscal Digital requiere que los datos coincidan con los de la constancia “respetando números, espacios y signos de puntuación” para su expedición. “"Esto quiere decir que, si alguien no pone un acento o un espacio, no se va a poder expedir ese CFDI o no va a ser deducible, ¿cómo puede saber un patrón cómo está la constancia de situación fiscal del trabajador? Pues pidiéndosela" destacó Ruiz.

El empresario recalcó que al pedir esa coincidencia exacta de datos, el SAT obligó de manera indirecta a los patrones a solicitar la Constancia de Situación Fiscal para asegurarse de que los datos sean correctos.

Finalmente, Domingo Ruiz aseguró que el organismo empresarial está de acuerdo con la propuesta de López Obrador de suspender dicho trámite, el cual ha sido un martirio para los empleados debido al recorte de personal en el SAT y el cierre de oficinas.