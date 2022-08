Los conflictos internos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) siguen llegando a Palacio Nacional, pues este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en Morena hay aspirantes desubicados que no entienden el cambio de los tiempos políticos.

El mandatario federal señaló que en la actualidad, la sociedad mexicana tiene conciencia política, por lo que no se deja manipular y por ende, debe elegir a sus representantes.

“No tiene que ver con los nuevos tiempos por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que es el soberano, el pueblo y, que si yo quiero, aspiro a participar y ser el representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo”.

"No hay señales,no hay línea,no hay tapado, no hay dedazo. Quien va a decidir es el pueblo", AMLO otra vez manda un mensaje contundente para quienes traen la campañita sucia de piso parejo y lo acusan directa e indirectamente que intervendrá en el proceso de MORENA rumbo al 2024. pic.twitter.com/CEyDihxCcT — Cani 🇲🇽🎗 (@CaniBasut) August 3, 2022

En su habitual conferencia matutina, AMLO señaló que se terminaron los tiempos del "influyentismo" al señalar que se requiere más que las técnicas "conservadoras" para buscar un cargo público.

“Es político influyente o es mi conocido, no, eso ya no sirve para nada, pero no lo han querido entender. Y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo”.

AMLO explicó que todos los aspirantes a un cargo de elección popular y que representan a su movimiento, las famosas “corcholatas” (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, entre otros) son políticos capaces y mejores que los que pueda proponer los partidos de oposición (PAN-PRI-PRD).

“No voy a decidir yo eso, ese es un cambio muy importante, ya no hay ‘dedazo’. Sí, mi opinión es muy importante pero es la que estoy dando a conocer mi opinión es que el pueblo manda”.

Las declaraciones del mandatario salen a colación a los señalamientos de Ricardo Monreal, coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien ha criticado severamente los procesos que seguirá Morena para elegir al candidato a la Presidencia en 2024.

Monreal ha expuesto que el método de encuesta no ofrece certezas sobre el aspirante ganador y ha sido partidario de cambiar el proceso por uno basado en elecciones primarias, tal como se hace en Estados Unidos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, coincidió en que se deben dar todas las certezas de que habrá paridad, que el resultado de respetará y no habrá cargada.