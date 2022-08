Jorge “F”, de 32 años de edad y originario de Atlixco, Puebla, fue detenido en un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa donde fue capturado el presunto líder de una banda delincuencial.

Luis Enrique N, “El Ñoño” líder de una banda que opera principalmente en Baja California, fue detenido con otras cinco personas en el motel París en Culiacán el pasado lunes, ha confirmado la Fiscalía General de la entidad fronteriza.

Ricardo Iván Carpio, Fiscal General de Baja California, informó que este presunto delincuente es el responsable de los ataques incendiarios en varias ciudades del norte de esa entidad.

Los arrestados son Luis Enrique “N”, “El Ñoño”, de 35 años, originario de Tijuana, B.C; Víctor Aldair “C”, “El Gusano”, de 18 años, originario de Tijuana, B. C; Juan José “G”, de 34 años, originario de Tijuana, B. C; Jonathan Raymundo “C”, 29 años, originario de Tijuana, B. C; Sara Isabel “B”, 24 años, originaria de Mazatlán, Sinaloa y el ya mencionado Jorge “F” de 32 años, originario de Atlixco.