El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró que nunca sostuvo un encuentro con el exprocurador Jesús Murillo Karam, para participar en la construcción de la llamda"verdad histórica" del caso Ayotzinapa.

Tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó al exprocurador de ser el autor de la “verdad histórica”, durante reuniones en Iguala, donde participaron mandos militares y civil y Aguirre Rivero.

En un comunicado, el exmandatario indicó que las acusaciones en su contra son "interpretaciones sesgadas, meros trascendidos dolosos y por tanto son absolutamente falsos".

Aguirre Rivero dijo estar con la conciencia tranquila tras el informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas, en el que confirmó que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado.

Agregó que en el pasado el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, intentó involucrarlo como miembro de la delincuencia organizada pero nunca se le comprobó alguna responsabilidad en los hechos.

El exmandatario aclaró el informe señala a instituciones federales y gobiernos municipales como los principales responsables en obstruir la justicia pero dijo que nunca se hicieron acusaciones contra el gobierno del estado.

"No es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, mucho menos de fabricar culpables a través de publicaciones periodísticas... La verdad histórica fue desechada porque fue fabricada. Hoy es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones", manifestó.

Por último, insistió en que colaborará con las autoridades que lo citen a declarar por la desaparición de los estudiantes.

"No me voy a esconder", y agregó "estoy tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre con una gran dignidad y decoro cualquier señalamiento que se me haga", concluyó.