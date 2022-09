La autora de la iniciativa para ampliar hasta 2028 la presencia de la Guardia Nacional, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda de la Torre, solicitó licencia a su cargo a partir del próximo lunes, por tiempo indefinido.

Sin querer precisar qué cargo público ocupará en Durango, donde es originaria, dijo que trabajará en su entidad para “emprender proyectos”, aunque ha trascendido que laborará en el Poder Judicial.

La todavía parlamentaria fue cuestionada respecto a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su conferencia mañanera sugirió que él fue el autor de la propuesta firmada por ella y está dispuesto a volver a enviarla al Congreso.

La priista respondió que no conoce al presidente López Obrador, y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto en las redes sociales a lo que llamó la “República de Twitter”.

“Yo no conozco al señor presidente, nunca lo he visto”, agregó “No creo que sea así, lo están tomando, porque luego la “República del Twitter” comunica distinto, pero yo creo que, si ven las imágenes, no quiere decir que él haya iniciado”, expresó.

Yolanda de la Torre enfatizó que ni ella ni el PRI fueron usados para promover una iniciativa presidencial.

“Pedí licencia porque en Durango vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado, yo soy una abogada formada y Durango vive nuevos tiempos, nuevos momentos y yo creo que hay mucho qué hacer por Durango”, manifestó.

La legisladora, quien fue criticada por haber promovido la inactiva que rompió la moratoria constitucional de la coalición "Va por México" y suspender sus acuerdos de coalición, insistió en que en los próximos días hablará sobre los proyectos que asumirá.

Con información de Excélsior.