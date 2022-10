El senador por Morena, Faustino López Vargas, quien ocupaba la vacante dejada por Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, falleció la tarde de este sábado luego de un accidente automovilístico en el municipio de Trancoso, Zacatecas.

"Con gran pesar, informo que tristemente el senador Faustino López y la Sra. Pilar Hernández, su esposa, fallecieron en un accidente de automóvil; pérdida irreparable que nos enluta en el Senado. Mi cariño y solidaridad con su familia, hijos y seres queridos. Que en paz descansen”, confirmó el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

El legislador viajaba por carretera hacia la capital del estado para asistir al informe de labores de la senadora Soledad Luévano Cantú.

Otras tres personas que viajaban en la unidad resultaron con heridas graves.

A través de sus redes sociales, la senadora zacatecana escribió.

“Con profunda tristeza les quiero informar que he decidido cancelar este evento. Me informan que mi compañero, Sen. Faustino Lopez, quien acudía a este informe a acompañarme, tristemente tuvo un accidente llegando a Trancoso. Me informan que el senador ha fallecido y en honor a él y al dolor de sus familias voy a cancelar este informe”.