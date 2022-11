El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indicó que no es posible verificar la veracidad de las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, presuntamente enviados por los involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las imágenes forman parte del informe presentado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) para el caso, el pasado 18 de agosto.

“Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes, o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje, mediante la herramienta Exiftool.

“Tampoco es posible identificar el tipo de dispositivo (celular) donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot objeto del análisis forense solicitado”, explicó Francisco Cox Vial, integrante del GIEI.

Detalló otras inconsistencias detectadas en las capturas de pantalla que proporcionó la CoVAJ, como funciones de la aplicación que no operaban en septiembre de 2014 o sobre las fechas de creación.

“El ‘doble check azul’ en algunos mensajes capturados mediante screenshot aparentemente en octubre de 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente ya que esta funcionalidad fue incorporada en la App el 20 de noviembre de 2014", dijo.

Cox remarcó que las capturas de pantalla no pueden ser utilizadas para un proceso judicial, debido a la cantidad de inconsistencias.