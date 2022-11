Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, indicó que la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene pocas probabilidades de ser avalada por el Congreso de la Unión, ante la falta de consenso de las diversas bancadas.

El legislador de Morena, también dijo que el llamado “plan B”, propuesto por el mandatario federal, también podría ser rechazado tras un análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Creo que lo de la reforma electoral no cabría, yo espero que la sensatez prevalezca. No se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la constitución (...) No habría ministro en la Corte que votara en favor de la constitucionalidad de una norma que infringe la disposición constitucional", declaró.

Asimismo, indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá organizar sin problemas la elección presidencial de 2024: “Yo creo que, lo digo con toda responsabilidad, el órgano electoral medianamente ha cumplido con su trabajo”, destacando que “falta mejorar el desempeño de algunos funcionarios con responsabilidades claves”.

Recordó que 180 días antes de que inicie el proceso para la elección presidencial de 2024, es decir seis meses antes de septiembre de 2023, no se puede modificar la legislación electoral, como indica la Constitución.

“Y está más apretado cada día, porque se tiene que evitar legislar 180 días antes del inicio del proceso electoral, y eso apresura más los tiempos… Pero creo que la legislación ordinaria no tocará fundamentos constitucionales, creo yo”, dijo.