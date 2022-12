El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo este lunes que buscará contender por Movimiento Ciudadano (MC) para la presidencia de México en las elecciones de 2024.

Durante la Convención Nacional Democrática, a donde también asistió Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, dijo que no sabe quién será el candidato pero que entre ellos hay ''gallos y mujeres fregonas''.

“No sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que hemos demostrado que no ocupamos a nadie y que solos ganamos y ganamos bien y a las pruebas me remito", dijo.

"Lo dije muy claro que Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos, ahí me apunto como uno de ellos", expresó en entrevista.

García Sepulveda añadió que Moviente Ciudadano ya dejó claro que puede ganar por su cuenta las elecciones a las que se presenta.

"Hemos demostrado que claro que se puede, que estamos cambiando la historia de Jalisco y estamos construyendo un nuevo Nuevo León y ahora viene ir a buscar un Nuevo México naranja en el 2024. No sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que hemos demostrado que no ocupamos a nadie y que solos ganamos y ganamos bien y a las pruebas me remito", sentenció.

También afirmó que esperará los tiempos electorales para pronunciarse sobre el tema, mientras tanto, aseveró que está concentrado en "sacar adelante a Nuevo León".