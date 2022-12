El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, acudió a cumplir con la firma a la Unidad de Medidas Cautelares, después de que le fue retirado el arraigo domiciliario.

Desde las oficinas ubicadas en la colonia Independencia, en Monterrey, Rodríguez Calderón aseguró que analiza iniciar acciones legales en contra de quienes lo llevaron a enfrentar el proceso en prisión: "Estoy analizando con el grupo de abogados lo que tengo que hacer porque el daño ha sido mucho".

“El uso faccioso de la ley para rencores políticos no es bueno, o simplemente para distracción no es bueno, se daña no sólo a la persona, sino a la familia", comentó.

El exmandatario, también respondió a las acusaciones que recientemente hizo la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, quien en su cuenta de Instagram publicó un video en el que acusó la presunta venta de niños del Centro DIF Capullos.

“Yo creo que es una declaración muy desafortunada. Imagínate el daño que le causas a un niño adoptado; que tú hayas sido adoptado, que te des cuenta, yo fui adoptado y fui comprado o vendido”, dijo.

El Bronco dijo que analizan acciones jurídicas y declaró que su esposa y expresidenta del DIF, Adalina Dávalos no emitirá declaraciones al respecto para no generar polémica.

Con información de agencias.