El periodista mexicano Ciro Gómez Leyva sufrió en la noche de este jueves un ataque armado cuando viajaba en su camioneta, en Ciudad de México. “A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme".

"Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, ha dicho el conductor del noticiero nocturno de Imagen Televisión, quien compartió un par de horas más tarde que se encontraba bien físicamente y que ya había rendido su declaración ante las autoridades. “Gracias de corazón por sus mensajes. Estoy bien. Me salvó el blindaje de mi camioneta”.

Apenas el miércoles pasado, López Obrador afirmó durante su conferencia que escuchar a Gómez Leyva y a otros periodistas adversos a su gestión es "hasta dañino para la salud".

"Imagínense si nada más escucha uno a Ciro [Gómez Leyva](...) hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro", dijo sarcástico López Obrador.

Tras el ataque, el canciller mexicano Marcelo Ebrard expresó "solidaridad, aprecio y respaldo" al comunicador.

"Hago votos porque las autoridades den pronto con los autores materiales e intelectuales de lo sucedido y se les aplique la ley", escribió Ebrard en su cuenta de Twitter.