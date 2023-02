En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México miles de personas se reunieron para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y protestaron contra el Plan B de la Reforma Electoral desde antes de las 11:00 horas.

La plancha del Zócalo estaba llena en cuanto iniciaron los discursos; la primera en hablar fue la priista Beatriz Paredes, y le siguieron personajes políticos como el ministro en retiro José Ramón Cossío.

Paredes afirmó que los ciudadanos no permitirán el desmembramiento del Instituto Nacional Electoral (INE) a través del llamado “Plan B” de la reforma electoral.

“A la intolerancia le estorba a una institución aún fuerte y capaz. Ante el fracaso y la falta de resultados ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en 2024. El ‘Plan B’ de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado”, alertó.

Paredes Rangel afirmó que “aquí solo hay hombres y mujeres de conciencia libre, no tenemos miedo no tenemos miedo a los desplantes autoritarios que intentan callarnos, no querían que viniéramos, pero aquí estamos”.

También declaró que el INE asegura que las reformas disminuyen su estructura territorial al eliminar 300 juntas distritales que tiene en el país y que preparan, organizan y celebran las elecciones. En cada estado habría ahora una oficina operada por una sola persona.

Estos cambios afectan la actualización y depuración del padrón electoral, conformado por unos 93 millones de votantes, apuntó el ente en un análisis del articulado.

También desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y se limita la capacidad para monitorear la propaganda electoral en radio y televisión, agrega.

Colocan manta con imagen de García Luna

En pleno día de la manifestación en defensa del INE, en el Zócalo de la Ciudad de México se colocó una mega lona con el rostro de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública declarado culpable de diversos cargos en Estados Unidos.

El mega cartel fue expuesto en las oficinas del Congreso de la Ciudad de México. En él aparecía la imagen del ex funcionario y el logo del Partido Acción Nacional (PAN) con la leyenda #GarcíaLunaNoSeToca, en referencia a la consigna de la marcha "El INE no se toca"

Sin embargo, minutos más tarde ciudadanos en favor del INE retiraron la manta con la imagen de García Luna, gritando consignas como "¡Que la quiten!" y "¡Sí se puede!".