El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) expresa su preocupación por la falta de consenso en el Senado de la República para el nombramiento de uno de tres integrantes del Pleno faltantes.



Este hecho mantiene en vulneración el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, que por disposición constitucional tiene el deber de proteger y tutelar el órgano garante, pues el Pleno del INAI continuará sin el quórum previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para poder sesionar.



A su vez, deja a la sociedad sin un medio de defensa cuando vean afectados sus derechos, ya que, si bien las personas pueden presentar sus quejas, el Instituto no puede desahogarlas y emitir las resoluciones correspondientes, ya sea para ordenar la apertura de información o para hacer efectivo el derecho a la protección de datos personales.



Debe quedar claro que no está en riesgo la institución, sino la tutela de estos dos derechos humanos, consagrados en la Constitución mexicana y fundamentales en todo régimen democrático, por lo que no deben ser violados o interrumpidos.



En este escenario, el Pleno del INAI pide al Poder Legislativo dejar de lado cualquier interés político y centrar su atención en los derechos de las personas; las Senadoras y los Senadores están llamados responder a la sociedad a la que representan.