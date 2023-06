Hoy 14 de junio presentó su registro Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE) en México, como “coordinador del movimiento de transformación”, eufemismo que utilizó Morena para seleccionar candidato a la presidencia en las elecciones de 2024 para evitar sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

El registro de Ebrard fue presentado hoy en presencia de Mario Delgado, presidente de Morena, quien señaló que los recorridos que harán los aspirantes a la presidencia en 2024 no violan la ley electoral debido a que no buscan promover a ninguna “corcholata”, sino a coordinadores del movimiento de transformación.

Manifestó que participará en la encuesta para definir candidato presidencial para las elecciones de 2024 y, a la par, buscará promover los ideales de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Yo, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la coordinación de defensa de la cuarta transformación. Entiendo las responsabilidades que derivan de mi aspiración, manifiesto mi plena adhesión y compromiso con los principios éticos fundamentales contenidos en los documentos básicos de Morena”; aseveró el ex titular de la SRE.

Marcelo Ebrard es la primera “corcholata” que presentó la renuncia a su cargo, el pasado 6 de junio, y en registrarse como contendiente a la presidencia de México por Morena en las próximas elecciones de 2024.