Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), decidió no participar en la contienda interna de Va Por México rumbo a la Presidencia de la República en 2024, "por congruencia y sentido ético".

"He decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo corporativo", destacó.

Mediante un video publicado en redes sociales, la senadora recordó que se presentó la propuesta junto con la sociedad civil. "Fue un buen paso inicial", subrayó.

Recordó que el consejo ciudadano se disolvió e insistió en que su posición es muy clara y el método no garantiza plenas condicionas de equidad entre los aspirantes.

También felicitó a Santiago Creel, Claudia Ruiz Massieu, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, entre otros perfiles en esta búsqueda por la candidatura presidencial.

Tras el anuncio, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, lamentó la declinación de la senadora Lilly Téllez y le deseó el mayor de los éxitos en lo que decidas emprender.

En redes sociales, Creel Miranda, fijó su posición sobre la determinación de la legisladora del PAN:

"Aportaste una visión firme, valiente e informada, a favor de un auténtico cambio y en contra del actual régimen autoritario y de pésimos resultados que estamos padeciendo las y los mexicanos".