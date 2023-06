La exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, anunció que declinó participar en el proceso del Frente Amplio Por México, en el cual se seleccionará a su candidato presidencial para las elecciones de 2024.

"Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio. Entre lograr lo imposible y hacer lo correcto, me decido por lo segundo", indicó a través de redes sociales.

Quien también fuera exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asegura confiar en que la visión incluyente y ciudadana que promueve, cuenta con el suficiente respaldo para el proceso, por el cual ella había levantado la mano en noviembre de 2022.

“Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones y he defendido a nuestras instituciones con determinación”, argumentó.

Ruiz Massieu dijo que, en el método presentado por el Frente Amplio por México, ve una “respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena, pero por congruencia no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación", indicó.

En su mensaje, la exfuncionaria federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pidió a la ciudadanía "seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy".

Adelantó que seguirá "contribuyendo con mis ideas para lograr un México que destierre la polarización, seguiré luchando por ese México que tú y yo queremos".