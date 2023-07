Con motivo del Día Mundial del Perro, el Senado de la República entregó reconocimientos a Binomios Caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Gobierno de la Ciudad de México.



El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, senador Eduardo Ramírez, anunció que, ante la violencia que se presenta contra los perros, el Senado buscará aprobar una reforma al artículo 4º de la Constitución para establecer la figura de seres sintientes.



Con esta propuesta, la cual buscarán discutir al inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones, podrán darle una connotación jurídica y legal para las conductas violentas de los humanos contra los animales, asentó.



En ese tenor, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena convocó a los congresos locales de las 32 entidades federativas a legislar en la materia; “seamos defensores de los animales, procuremos su bienestar”, señaló.



El senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, expresó que este tipo de eventos demuestran que el Senado, además de legislar, reconoce a actores importantes de la vida pública nacional.



Los binomios caninos de SEDENA reconocidos fueron el Sargento 2/o. P.M. Fernando de los Santos Méndez, con el can Territorio; Cabo P.M. Ulises Caciano Hernández García, con el can Timba; Cabo P.M. Abraham Morales Vázquez, con el can Balanceo; Cabo P.M. Gonzalo Cabrera Reyes, con el can Barato; y Cabo P.M. Ángel Calzada Albino, con el can Bureta.



También, Cabo P.M. Javier Jiménez Fernández, con el can Biósfera; Cabo P.M. Roberto Parra Leyva, con el can Tardío; Sld. P.M. Diana Laura Nava Ponce, con el can Teología; Cabo P.M. Juan Carlos Villeda Márquez, con el can Arkadas; Cabo P.M. Marco Antonio Ordoñez Canche, con el can Roko; y Sargento 2/o. P.M. Israel Romano Chinchilla, con el can Balata.



Además, Cabo P.M. Oscar Jaid Cruz Roque, con el can Betún; Sargento 2/o. P.M. Jacciel Ramos Ramos, con el can Tablero; Sld P.M. Israel Mendoza Domínguez, con el can Belcebú; Cabo P.M. Erick Gustavo Vargas Cristóbal, con el can Sensible; y Cabo P.M. Víctor Domínguez Hernández, con el can Secuela.



Por la SEMAR, reconocieron a Cabo SAIN Ofta. M.C. Alberto Emmanuel Hernández Mares, con el can Ecko; Cabo SAIN. Cam. M.C. María del Carmen Moreno Andreu, con el can Max; y 2do. Mtre. C.G. Cond. M.C. Alejandro Guerrero Ramírez, con el can Niko. De la FGR, a Armando Barrios Olvera con el can Luca y a Gerardo Sinuhé Aguilar Roa, con el can Samantha.



En tanto, del Gobierno de la Ciudad de México la distinción fue para Oficial Ramírez Bonilla Gregorio Hugo, Jefe de la Unidad Canina con el Cánido Toshka; Policía De La Rosa Cárdenas Andrés, Subjefe de la Unidad Canina, con el Cánido Kratos; Policía Castro Salazar Jesús Iván, Guía canino, con Molly; y Policía Garduño Cárdenas Israel, Guía canino, con el Cánido Héctor.



Asimismo, Policía Soria Aldana Edwin Donoban, Instructor canino, con Layla; Subinspector Álvarez Amaro Daniel, con el can Argos; Oficial Juárez Ríos José Luis, con el can Mictlán; Sub oficial Arriaga Hernández Gregorio, con el can Bora; Policía 1 Mariano Rivera Víctor Hugo, con el can Bogar; y Policía Ziranda Vázquez Daniel, con Niki.



De igual manera, el Senado entregó un reconocimiento póstumo a Proteo, quien fallecería en las labores de rescate en Turquía, al representante del General Secretario de Defensa Nacional, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, José Luis Cruz Piñón.



Además, en la clausura del “Croquetón”, el senador Eduardo Ramírez detalló que se recolectaron mil 125 kilos de alimentos para perros, los cuales se donaran al refugio “Xollin” de Teotihuacán, centro especializado que se dedica a rescatar caninos de la calle y les buscan un hogar; “por este trabajo que ellos hacen merecen todo nuestro reconocimiento”, expresó.