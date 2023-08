La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones en su contra sobre “acarreo masivo” en sus eventos, realizadas por su compañero de Morena, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, la semana pasada.

A través de redes sociales, la aspirante la candidatura presidencial de Morena, aseguró que condena estas prácticas, en caso de que alguien las haya llevado a cabo, pues aseguró que lleva años luchando contra la guerra sucia entre políticos.

“Primero, niego que esto sea cierto, es más, si alguien llegó a hacerlo evidentemente lo condenamos, llevo luchando muchísimo tiempo en contra de esas prácticas, jamás las cometería, jamás llamaría a algo así”.

También, dijo que esto sería contraproducente pues en caso de que una persona haya sido obligada a ir a sus eventos, contestará en contra de ella en la encuesta.

“Ya es otro momento histórico el que estamos viviendo, pues obviamente esa persona estaría enojada y en la encuesta contestaría inclusive en contra. Es decir, no llevamos a cabo estas prácticas, pero además si alguien las hiciera sería contraproducente, tampoco creo en la guerra sucia, he vivido guerra sucia muchos años de mi vida y nuestro movimiento también y no es una práctica que nosotros hagamos porque estamos en contra de ello”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo reiteró su llamado a la unidad dentro del movimiento de la “Cuarta Transformación” y pidió que la encuesta se realice “de manera libre”.

“Los llamo nuevamente a la unidad, sé que todos tenemos altura y dejemos que se lleve a cabo la encuesta de manera libre y a partir de ahí quien salga favorecido por el pueblo de México, será alguien que convoque a la unidad, de mi parte tengan la certeza de que siempre voy a convocar a la unidad”, concluyó.