En el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el Ejército Mexicano no está escondiendo información sobre el caso.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal reconoció que existen diferencias entre el Gobierno de México y los padres de los normalistas desaparecidos luego de que estos últimos acusan una presunta inacción del Ejército.

Durante su "Mañanera", López Obrador explicó que el pasado lunes 25 de septiembre hubo una reunión entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y los padres de los 43 en la cual hubo discrepancias.

“Se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando. Yo no estoy de acuerdo con eso porque ha entregado toda la información que tiene en el lamentable caso de Ayotzinapa”, señaló.

Por ello, AMLO dijo que este 26 de septiembre se revelarán todos los documentos que los padres de los 43 normalistas no quisieron aceptar al rechazar la versión en la que no se relaciona al Ejército por lo acontecido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Pedí al Secretario de la Defensa un informe detallado y ellos no quisieron recibirlo ayer. El abogado salió ayer a decir que fue algo muy similar a la llamada Verdad Histórica. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”, agregó.

Este 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un hecho que el Gobierno Federal calificó como un “crimen de Estado” por la participación multitudinaria de diversos entes como el Ejército, Marina, la entonces Policía Federal y policías municipales de Guerrero.

En los hechos de 2014, además de los 43 estudiantes no localizados, seis personas fueron asesinadas, de ellos, fueron tres normalistas, y 40 terminaron lesionadas.

Desde que se reveló la información, Ayotzinapa generó indignación a nivel nacional e internacional provocando movilizaciones y con exigencia del paradero de los estudiantes, así el como castigo a los responsables.