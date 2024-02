En conferencia matutina desde Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la movilización de transportistas de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (Amotac) en carreteras de México, señalando que se trata de un “chantaje” con fines políticos.

Tras el cuestionamiento de un reportero señaló que los transportistas buscaban hacer “quedar mal al gobierno de la transformación”, señalando que se busca provocar conflictos en simpatía con el bloque conservador.

“Sostengo, con todo respeto, que es un tema ‘politiquero’, ni siquiera político, es por las elecciones, para generarnos conflictos, no hay problema que no se haya atendido".

También, el mandatario acusó a los líderes de dichas organizaciones de rechazar el diálogo que en días previos ha tenido la Secretaría de Gobernación (Segob) con los manifestantes.

“Los están recibiendo en Gobernación, varias veces y sostengo, con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Por las elecciones, para no generar conflictos, no hay problema que no se haya atendido”, indicó.

El paro

Miles de transportistas llevan a cabo hoy jueves un paro y bloqueo de carreteras y autopistas en México, en demanda de mayor seguridad en las vías de comunicación ante el incremento de asaltos, homicidios y extorsiones.

Cientos de integrantes de la Amotac iniciaron sus protestas en punto de las 08:00 hora local: "Lo que menos queremos es afectar a los que transitan por las carreteras y autopistas del país, pero lamentablemente los problemas (de inseguridad) siguen vigentes y son reales", señaló a Xinhua el dirigente de la Amotac, Rafael Ortiz.

Explicó que "la falta de atención al transporte ha provocado más desregulación, extorsiones, incluso por parte de policías, y no solamente eso, también el aumento de asaltos y los más grave, asesinatos de nuestros compañeros que han sido víctimas de la delincuencia".

El dirigente señaló que el cierre de carreteras y autopistas se dio luego de que no se llegara a una solución en materia de seguridad con las autoridades federales durante las reuniones que han mantenido.

Desde la semana pasada, los transportistas, acompañados por representantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), mantienen mesas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación, con la intención de encontrar una solución a sus demandas.

"Vemos con preocupación que no se trabaja en un verdadero plan de inteligencia para atacar al crimen organizado, y me parece que deberíamos tener videocámaras y apoyo con tecnología, como sucede en los caminos y autopistas de otros países", dijo Ortiz vía telefónica.

El líder de la Amotac, quien no precisó el tiempo que durará la movilización, detalló que las carreteras y autopistas con cierres son la México-Querétaro, la México-Puebla, México-Toluca, México-Pachuca y México-Cuernavaca.

Otros estados en los que también se llevan a cabo cierres de carreteras, en algunos casos con cierre total por algunos minutos, son Veracruz, Chiapas y Chihuahua, de acuerdo con reportes de la prensa local.

También en los estados de Tlaxcala, Tamaulipas, Estado de México, Colima, Guerrero, Zacatecas y Tabasco se realizan paros de labores y mantienen presencia los transportistas.

Con información de Xinhua y agencias.