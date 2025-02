El Gobierno de México confirmó este martes que aeronaves estadounidenses han sobrevolado aguas internacionales cercanas a su territorio, aunque aún se desconoce el propósito de estas misiones.

"Ellos no violaron el espacio aéreo nacional", aseguró el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, quien no descartó que sean labores de espionaje, "pues no lo podemos descartar, porque no sabemos qué es lo que hicieron".

Medios de comunicación nacionales e internacionales dan cuenta de sobrevuelos de aeronaves militares estadounidenses alrededor de la península de Baja California y no descartan que sean misiones de reconocimiento en la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga.

Al respecto, Trevilla señaló que de los vuelos que menciona la prensa, "nosotros nada más tenemos ubicados a dos: uno, el 31 de enero y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. El avión que ha realizado los vuelos no apaga su transponder, o sea, cumple con la normatividad".

"Los vuelos militares los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que también está muy pendiente y en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil y, en ese sentido, no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional", expresó el ministro durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A pregunta expresa de que si estos sobrevuelos podrían afectar los acuerdos que tiene México con Estados Unidos en las labores de coordinación para atender el tráfico de drogas, Trevilla dijo que "no, porque, si llegan a tener información, existen los convenios que tenemos entre Fuerzas Armadas, precisamente, para compartir esa información; en todo caso, nos la darían".

El titular de Sedena destacó la comunicación que ha mantenido con el comandante del Comando Norte, la cual calificó de "muy cordial, muy respetuosa", en la que se acordó "que nos vamos a seguir apegando a los mecanismos bilaterales que existan entre las Fuerzas Armadas de ambos países".

"Sobre todo, en este momento atender con más prioridad a la frontera, pero siempre apegados a los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, pero, sobre todo, de respeto a la soberanía", mencionó.

Con información de Xinhua.